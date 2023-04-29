«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первой лиги
«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 29-го тура первой лиги — 3:1.
Голами в составе команды из Казани отметились Марат Апшацев, Мераби Уридия и Илья Самошников. Все голы были забиты в первом тайме.
За хабаровский клуб отметился Яо Жан Шарль.
«Рубин» набрал 56 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. Отставание от идущей на первой строчки «Балтики» ссоставляет 2 очка.
«СКА-Хабаровск» находится на 12-м месте (37 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|15
|13
|1
|49-25
|58
|
2
|Рубин
|29
|15
|11
|3
|46-25
|56
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|29
|11
|12
|6
|35-30
|45
|
5
|Волгарь
|29
|11
|11
|7
|35-28
|44
|
6
|Динамо Мх
|29
|10
|11
|8
|21-20
|41
|
7
|Нефтехимик
|29
|10
|10
|9
|27-24
|40
|
8
|Родина
|29
|10
|9
|10
|32-34
|39
|
9
|КАМАЗ
|29
|9
|11
|9
|32-31
|38
|
10
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
11
|Шинник
|29
|10
|7
|12
|32-35
|37
|
12
|СКА-Хаб.
|29
|9
|10
|10
|42-37
|37
|
13
|Акрон
|29
|7
|15
|7
|29-32
|36
|
14
|Кубань
|29
|8
|9
|12
|32-33
|33
|
15
|Велес
|29
|8
|5
|16
|29-45
|29
|
16
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|27-38
|26
|
17
|Волга
|29
|5
|11
|13
|21-37
|26
|
18
|Краснодар-2
|29
|5
|7
|17
|18-46
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
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10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|0 : 0
|29.04
|13:00
|
Енисей – Родина
|0 : 1
|29.04
|14:00
|
Велес – Шинник
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Кубань – Акрон
|1 : 1
|29.04
|16:00
|
Волга – Краснодар-2
|1 : 0
|29.04
|17:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|29.04
|17:30
|
Нефтехимик – Балтика
|0 : 0
|29.04
|18:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|3 : 1
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|27
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|26
|1
|9
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