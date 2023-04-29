«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первой лиги

«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 29-го тура первой лиги — 3:1.

Голами в составе команды из Казани отметились Марат Апшацев, Мераби Уридия и Илья Самошников. Все голы были забиты в первом тайме.

За хабаровский клуб отметился Яо Жан Шарль.

«Рубин» набрал 56 очков и занимает второе место в таблице первой лиги. Отставание от идущей на первой строчки «Балтики» ссоставляет 2 очка.

«СКА-Хабаровск» находится на 12-м месте (37 очков).