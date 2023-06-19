Нападающий Кухарчук покинул «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Илья Кухарчук покинул московскую команду, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний россиянин выступал за «Торпедо» с января 2023 года.

«Куха, спасибо тебе за все! Желаем удачи в карьере!» — написано в заявлении команды.

В сезоне-2022/23 он сыграл 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. По итогам сезона его команда покинула РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице чемпионата России.