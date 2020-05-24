Нападающий «Факела» Григорьев будет прооперирован

По итогам домашнего матча с «Лучом» (1:0) 15 марта 2020 года нападающему «Факела» Максиму Григорьеву была диагностирована травма коленного сустава, после прохождения процедуры МРТ было выявлено повреждение мениска, сообщает официальный сайт клуба.

Последующее консервативное лечение дало непродолжительный положительный результат, и после повторного обследования МРТ, с учетом достаточного запаса времени на подготовку к новому сезону, было принято решение провести Григорьеву артроскопическую операцию на коленном суставе, которая состоится в одной из московских клиник. Ориентировочный срок восстановления — шесть недель.