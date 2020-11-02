«Мне стыдно за такое судейство». «Енисей» обратится в ЭСК по эпизодам матча с «Нижним Новгородом»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам матча с «Нижним Новгородом». Красноярский клуб уступил — 0:1.

— В тот момент, когда позитивные моменты у нас на вес золота, когда мы стараемся развивать футбол, из-за непрофессионализма и меркантильных или непонятно каких интересов отдельных личностей страдает все дело, — заявил «СЭ» Ивахов. — Будем писать в письмо в ЭСК РФС. Не дадим в обиду красноярский футбол, наших игроков и болельщиков.

Была хорошая игра, но люди, которые должны следить за соблюдением правил, сами их и нарушали. Одни и те же эпизоды трактовались по-разному. Этим они убивают суть игры.

Я не могу сказать, что это были просто случайные ошибки. Судья находился рядом в моменты эпизодов, ему никто не мешал оценить игровую ситуацию. Но арбитр все равно принимал необоснованные решения.

К нам на матчи приходят дети из СШОР «Енисей», их родители, ветераны клуба. После матча они у меня спрашивают, почему так происходит. А я не знаю, что им ответить, потому что сам этого не понимаю. Последние пять минут матча зрители просто освистывали арбитров — это показатель. Мне стыдно за такое судейство. (Севастиан Терлецкий)