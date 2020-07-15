Министр спорта МО: «Химки» точно не опустятся в ПФЛ. На ФНЛ деньги есть. Все решится завтра"

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил «СЭ», что окончательное решение по поводу того, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне, примут завтра утром.

— Завтра утром все вам скажу. В ПФЛ мы точно не вылетим, — подчеркнул Терюшков. — Это 100 процентов. Ниже ФНЛ не опустимся. Уже просчитали бюджет. Завтра наступит окончательная ясность. Сергей Ломакин, скорее всего, не будет нашим генеральным инвестором. Не получается у него... Но в ФНЛ у нас точно получится сыграть. Будем играть своими воспитанниками без привлечения дорогущих контрактов. Вечером предстоят еще одни переговоры.

— Сколько процентов отводите на то, что окажетесь все-таки в РПЛ?

— Пока даже ничего не могу сказать. Появилось еще одно предложение. Сегодня его еще надо будет его максимально оценить. Так что пока не могу ничего комментировать. (Виталий Айрапетов)