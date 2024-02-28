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28 февраля, 09:00

Нападающий «Кубани» Гайнов: «Для меня самое главное — играть и приносить максимальную пользу команде»

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Нападающий Михаил Гайнов, перешедший из ЦСКА в «Кубань», рассказал «СЭ» о задачах команды на вторую половину сезона.

«Конечно, очень рад, что подписал контракт с «Кубанью». Это клуб с богатой историей и традициями, впечатления от работы с командой самые позитивные. Сейчас уже идет подготовка к первой игре весенней части чемпионата, которая состоится в субботу. Мы начинаем двумя матчами на своем поле. Соперники серьезные, но в любом случае нужно настраиваться на максимальный результат. Для меня самое главное — играть, быть востребованным и приносить максимальную пользу команде. Важнейшая задача — это то, чтобы весной «Кубань» поднялась в турнирной таблице, а болельщики получили положительные эмоции от нашей игры и результата. Если все это удастся реализовать, то будет супер и тогда смогу назвать сезон успешным», — сказал Гайнов «СЭ».

Соглашение «Кубани» с Гайновым рассчитано до конца сезона-2024/25. 20-летний нападающий также привлекался в сборную России разных возрастов. В составе национальных команд на его счету 10 голов в 29 матчах.

Первая лига
ФК Кубань
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
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31 тур
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34 тур
8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
 - : -
11.03 19:30
Торпедо – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 16 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 14 1 2
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