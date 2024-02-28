Нападающий «Кубани» Гайнов: «Для меня самое главное — играть и приносить максимальную пользу команде»

Нападающий Михаил Гайнов, перешедший из ЦСКА в «Кубань», рассказал «СЭ» о задачах команды на вторую половину сезона.

«Конечно, очень рад, что подписал контракт с «Кубанью». Это клуб с богатой историей и традициями, впечатления от работы с командой самые позитивные. Сейчас уже идет подготовка к первой игре весенней части чемпионата, которая состоится в субботу. Мы начинаем двумя матчами на своем поле. Соперники серьезные, но в любом случае нужно настраиваться на максимальный результат. Для меня самое главное — играть, быть востребованным и приносить максимальную пользу команде. Важнейшая задача — это то, чтобы весной «Кубань» поднялась в турнирной таблице, а болельщики получили положительные эмоции от нашей игры и результата. Если все это удастся реализовать, то будет супер и тогда смогу назвать сезон успешным», — сказал Гайнов «СЭ».

Соглашение «Кубани» с Гайновым рассчитано до конца сезона-2024/25. 20-летний нападающий также привлекался в сборную России разных возрастов. В составе национальных команд на его счету 10 голов в 29 матчах.