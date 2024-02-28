Бабурин рассказал о знакомстве с Нойером: «Тимощук помогал с переводом»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» рассказал, как познакомился с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.

— Олег Кононов перестраивает «Торпедо» на игру в короткий пас и контроль мяча. Требования к вратарям тоже поменялись?

— Да, начали больше отрабатывать фазу выхода из обороны. Все через короткие передачи — даже если взять контрольные матчи на сборах, то бездумных выносов я в них вообще не припомню. В принципе это мировая тенденция: уже и вратари подбираются под такую концепцию игры.

— Тебе это нравится?

— Да, но некоторые команды с этим перебарщивают. Если увлечься, проблем будет больше, чем пользы. Мы недавно играли с «Урарту» из Армении — у них слишком задействован вратарь. Когда так происходит, есть риск привезти себе один-два гола. Важен баланс — не только для команды, но и персонально для голкиперов, которые принимают решения и соответственно несут ответственность за передачи у своих ворот.

— Для этого стиля важна игра ногами — не как у Нойера, конечно. Но перестраиваться сложно?

— Думаю, Нойер уже не под первым номером, кого нужно приводить в пример. Да, он начал страховать защитников, выполнять функции либеро, но сейчас много вратарей, которые качественно играют ногами, — не только в Европе, но и в России. Для меня это не проблема — если уровень позволяет, ты обязан подстраиваться под любой футбол.

— С Нойером когда-нибудь пересекался?

— Когда с «Зенитом» были на сборах в Катаре, в соседнем отеле жила «Бавария». После тренировки Толя Тимощук нас познакомил. Сделали фото, подписали майку и немного поговорили — всей вратарской бригадой. Тимощук помог с переводом.

— О чем говорили?

— Суперсложными вопросами его не грузили. Спрашивали про тренировки, подготовку, разминку. Плюс посмотрели, как они работают. Мне еще очень нравился Пепе Рейна — он в то время как раз играл в «Баварии». Жалко, что был травмирован и в тренировках не участвовал. Хотелось вживую на него посмотреть, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».