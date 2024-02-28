Бабурин рассказал о знакомстве с Нойером: «Тимощук помогал с переводом»
Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» рассказал, как познакомился с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.
— Олег Кононов перестраивает «Торпедо» на игру в короткий пас и контроль мяча. Требования к вратарям тоже поменялись?
— Да, начали больше отрабатывать фазу выхода из обороны. Все через короткие передачи — даже если взять контрольные матчи на сборах, то бездумных выносов я в них вообще не припомню. В принципе это мировая тенденция: уже и вратари подбираются под такую концепцию игры.
— Тебе это нравится?
— Да, но некоторые команды с этим перебарщивают. Если увлечься, проблем будет больше, чем пользы. Мы недавно играли с «Урарту» из Армении — у них слишком задействован вратарь. Когда так происходит, есть риск привезти себе один-два гола. Важен баланс — не только для команды, но и персонально для голкиперов, которые принимают решения и соответственно несут ответственность за передачи у своих ворот.
— Для этого стиля важна игра ногами — не как у Нойера, конечно. Но перестраиваться сложно?
— Думаю, Нойер уже не под первым номером, кого нужно приводить в пример. Да, он начал страховать защитников, выполнять функции либеро, но сейчас много вратарей, которые качественно играют ногами, — не только в Европе, но и в России. Для меня это не проблема — если уровень позволяет, ты обязан подстраиваться под любой футбол.
— С Нойером когда-нибудь пересекался?
— Когда с «Зенитом» были на сборах в Катаре, в соседнем отеле жила «Бавария». После тренировки Толя Тимощук нас познакомил. Сделали фото, подписали майку и немного поговорили — всей вратарской бригадой. Тимощук помог с переводом.
— О чем говорили?
— Суперсложными вопросами его не грузили. Спрашивали про тренировки, подготовку, разминку. Плюс посмотрели, как они работают. Мне еще очень нравился Пепе Рейна — он в то время как раз играл в «Баварии». Жалко, что был травмирован и в тренировках не участвовал. Хотелось вживую на него посмотреть, — сказал Бабурин «СЭ».
30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|21
|11
|6
|4
|33-20
|39
|
2
|Арсенал
|21
|10
|8
|3
|28-15
|38
|
3
|Динамо Мх
|21
|11
|4
|6
|21-11
|37
|
4
|Акрон
|21
|10
|5
|6
|27-17
|35
|
5
|Тюмень
|21
|10
|5
|6
|28-20
|35
|
6
|Алания
|21
|8
|8
|5
|24-25
|32
|
7
|Родина
|21
|8
|7
|6
|32-20
|31
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|31-29
|27
|
10
|Торпедо
|21
|7
|6
|8
|19-21
|27
|
11
|Шинник
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|21
|6
|7
|8
|20-23
|25
|
14
|Ленинградец
|21
|6
|6
|9
|16-22
|24
|
15
|Сокол
|21
|6
|5
|10
|19-35
|23
|
16
|Кубань
|21
|5
|5
|11
|17-28
|20
|
17
|Волгарь
|21
|4
|8
|9
|18-27
|20
|
18
|Черноморец
|21
|3
|9
|9
|17-28
|18
|8.03
|16:15
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|2 : 0
|9.03
|10:00
|
Енисей – Акрон
|- : -
|9.03
|14:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|9.03
|14:00
|
Волгарь – Химки
|- : -
|10.03
|15:00
|
Кубань – Арсенал
|- : -
|10.03
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|- : -
|10.03
|16:00
|
Динамо Мх – Ленинградец
|- : -
|10.03
|17:00
|
Алания – Сокол
|- : -
|11.03
|19:30
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|16
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|14
|1
|2