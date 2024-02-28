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28 февраля, 09:00

Бабурин рассказал о знакомстве с Нойером: «Тимощук помогал с переводом»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин в интервью «СЭ» рассказал, как познакомился с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.

— Олег Кононов перестраивает «Торпедо» на игру в короткий пас и контроль мяча. Требования к вратарям тоже поменялись?

— Да, начали больше отрабатывать фазу выхода из обороны. Все через короткие передачи — даже если взять контрольные матчи на сборах, то бездумных выносов я в них вообще не припомню. В принципе это мировая тенденция: уже и вратари подбираются под такую концепцию игры.

— Тебе это нравится?

— Да, но некоторые команды с этим перебарщивают. Если увлечься, проблем будет больше, чем пользы. Мы недавно играли с «Урарту» из Армении — у них слишком задействован вратарь. Когда так происходит, есть риск привезти себе один-два гола. Важен баланс — не только для команды, но и персонально для голкиперов, которые принимают решения и соответственно несут ответственность за передачи у своих ворот.

— Для этого стиля важна игра ногами — не как у Нойера, конечно. Но перестраиваться сложно?

— Думаю, Нойер уже не под первым номером, кого нужно приводить в пример. Да, он начал страховать защитников, выполнять функции либеро, но сейчас много вратарей, которые качественно играют ногами, — не только в Европе, но и в России. Для меня это не проблема — если уровень позволяет, ты обязан подстраиваться под любой футбол.

— С Нойером когда-нибудь пересекался?

— Когда с «Зенитом» были на сборах в Катаре, в соседнем отеле жила «Бавария». После тренировки Толя Тимощук нас познакомил. Сделали фото, подписали майку и немного поговорили — всей вратарской бригадой. Тимощук помог с переводом.

— О чем говорили?

— Суперсложными вопросами его не грузили. Спрашивали про тренировки, подготовку, разминку. Плюс посмотрели, как они работают. Мне еще очень нравился Пепе Рейна — он в то время как раз играл в «Баварии». Жалко, что был травмирован и в тренировках не участвовал. Хотелось вживую на него посмотреть, — сказал Бабурин «СЭ».

30-летний Бабурин играет за «Торпедо» с 2022 года. До этого он выступал за «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Зенит».

Егор Бабурин. «Перед взвешиванием Карпин говорил: «Ну что, жиробасы...» Нойер, «Слово пацана»: интервью Бабурина
Егор Бабурин
Мануэль Нойер
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
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8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
 - : -
11.03 19:30
Торпедо – Тюмень
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
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Енисей

 5
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Заур Тарба

Заур Тарба

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