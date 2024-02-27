Широков: «Есть мысль, что ошибся, когда приглашал Кононова в «Сатурн»

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков ответил на вопрос, с какими чувствами встретил назначение тренерской бригады Олега Кононова в «Торпедо».

«Ни с какими. Он с теми, с кем убежал, с теми же в «Торпедо» и пришел. Желаю ему удержаться. Нет ли мысли, что ошибся в ситуации в «Сатурне»? Нет. Есть мысль, что ошибся, когда его приглашал», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Кононов возглавил «Сатурн» в начале июля 2023 года и покинул команду спустя два месяца. С января 2024-го 57-летний специалист работает в «Торпедо». На данный момент автозаводцы занимают 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 27 очков в 20 турах.