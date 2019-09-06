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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Кубок ФНЛ пройдет на Кипре

16:06
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Общее собрание Футбольной национальной лиги определило сроки проведения и формат очередного Кубка ФНЛ. Традиционный зимний турнир пройдет с 14 по 27 февраля 2020 года на Кипре в городе Пафос, сообщает официальный сайт лиги.

Как и в предыдущие сезоны, право сыграть в нем получат команды, которые займут по итогам первого круга Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 места с 1-го по 16-е. В случае невозможности или нежелания какой-либо из этих команд, приоритетное право на участие получат команды, занимающие на экваторе с 17-го по 20-е места. Также могут быть приглашены клубы из других лиг и стран. К примеру, на данный момент предварительное согласие на участие в очередном Кубке ФНЛ дали сразу три клуба РПЛ.

Очередной турнир пройдет по той же схеме, что и три предыдущих. На первом этапе команды будут разбиты на четыре группы и сыграют в них по принципу «каждый с каждым». На втором команды проведут стыковые матчи с занявшими аналогичные места в соседних группах, определив, таким образом, финалистов турнира, участников матча за 5-е, 7-е и 9-е места. Каждая из команд-участниц гарантированно проведет в рамках Кубка ФНЛ пять матчей.

Трижды обладателем Кубка ФНЛ становился «Урал». По одному разу трофей увозили домой «Луч», «Волгарь», «Газовик» (нынешний «Оренбург»), «Факел» и «Авангард».

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Дополнительная информация

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