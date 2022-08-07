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Костюков о восстановлении: «Если все будет хорошо, скоро начну полноценные тренировки в общей группе»

Костюков сказал, что в скором времени сможет приступить к полноценным тренировкам в общей группе
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Рубина» Михаил Костюков рассказал, когда сможет приступить к полноценным тренировкам в общей группе.

В начале декабря 30-летний россиянин перенес операцию после перелома ноги.

«Все будет зависеть от того, ка будет нога реагировать на нагрузку. Эту неделю тренируемся в режиме разминки, квадраты, минимум контактов. Следующая неделя — будем и к тактике меня подключать. Посмотрим, как нога будет реагировать. Если все будет хорошо, то скоро будут полноценные тренировки в общей группе», — приводит слова Костюкова пресс-служба «Рубина».

В сезоне-2021/22 Костюков провел 15 матчей за казанский клуб, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

«Рубин» после трех туров набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/mihail-kostyukov-rad-trenirovatsya-s-komandoy/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Михаил Костюков
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
0
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