Костюков о восстановлении: «Если все будет хорошо, скоро начну полноценные тренировки в общей группе»

Костюков сказал, что в скором времени сможет приступить к полноценным тренировкам в общей группе

Защитник «Рубина» Михаил Костюков рассказал, когда сможет приступить к полноценным тренировкам в общей группе.

В начале декабря 30-летний россиянин перенес операцию после перелома ноги.

«Все будет зависеть от того, ка будет нога реагировать на нагрузку. Эту неделю тренируемся в режиме разминки, квадраты, минимум контактов. Следующая неделя — будем и к тактике меня подключать. Посмотрим, как нога будет реагировать. Если все будет хорошо, то скоро будут полноценные тренировки в общей группе», — приводит слова Костюкова пресс-служба «Рубина».

В сезоне-2021/22 Костюков провел 15 матчей за казанский клуб, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

«Рубин» после трех туров набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги.