Костюков будет прооперирован в Финляндии
«Рубина» Михаил Костюков 6 декабря вылетит в Финляндию на операцию после травмы, полученной в матче Тинькофф чемпионата России с «Динамо».
«Окончательный диагноз будет установлен уже непосредственно в момент операции. Понятно, что ему потребуется операция. Он 6 декабря улетает в Финляндию и ориентировочно 13 декабря будет прооперирован», — приводит слова главного тренера казанцев Леонида Слуцкого ТАСС.
Он отметил, что сроки восстановления будут определены после операции. По предварительным данным, полузащитник получил перелом ноги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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