Газинский подтвердил, что поддерживает форму с «Краснодаром-2»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал «СЭ», что поддерживает форму со второй командой «Краснодара».

«Да, сейчас я тренируюсь с «Краснодаром-2». Когда будет ясность о моем будущем? Когда будет информация, вы все узнаете», — сказал Газинский «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что полузащитник Юрий Газинский тренируется вместе со второй командой «Краснодара».

Газинский перешел в «Краснодар» из московского «Торпедо» в июле 2013 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу в 17 матчах за «быков».