Нападающий «Рубина» Камиль Муллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура первой лиги против «Нефтехимика».

«Подготовка проходит хорошо, все в штатном режиме. Много тактических занятий. Готовимся, нужно набирать очки. Главное что все без травм. Это дерби, мы в одной республике. Матчи с участием команд из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска интересны для зрителей», — приводит слова Муллина пресс-служба «Рубина».

Казанский клуб после трех туров набрал 4 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги.

Матч между «Рубином» и «Нефтехимиком» пройдет на домашнем стадионе нижнекамской команды 8 августа. Начало игры — 18.00 по московскому времени.