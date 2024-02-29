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29 февраля, 16:20

Зырянов: «Пока работы нет, но я все еще тренер, просто не действующий»

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Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о продолжении тренерской карьеры.

«Пока работы нет. Было несколько предложений, но по не зависящим от меня причинам, нам не удалось договориться. А пока что я в Петербурге. Но я все еще тренер, просто не действующий. Так что из футбола я не выпал», — приводит слова Зырянова «Спорт День за Днем».

Зырянов завершил игровую карьеру в январе 2018 года. Последним клубом для хавбека стал «Зенит-2». До июня 2022 года специалист руководил второй командой сине-бело-голубых. В октябре того же года россиянин возглавил «Черноморец».

Под руководством 46-летнего наставника команда из Новороссийска поднялась в первую лигу. В ноябре прошлого года руководство клуба вместе с Зыряновым приняло решение о расторжении контракта. «Черноморец» находился на 15-м месте.

Источник: Спорт день за днем
Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
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Защитник «Енисея» Феррейра выразил готовность продолжить карьеру в Казахстане

Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 2 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
 - : -
11.03 19:30
Торпедо – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 16 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 14 1 2
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