Зырянов: «Пока работы нет, но я все еще тренер, просто не действующий»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о продолжении тренерской карьеры.

«Пока работы нет. Было несколько предложений, но по не зависящим от меня причинам, нам не удалось договориться. А пока что я в Петербурге. Но я все еще тренер, просто не действующий. Так что из футбола я не выпал», — приводит слова Зырянова «Спорт День за Днем».

Зырянов завершил игровую карьеру в январе 2018 года. Последним клубом для хавбека стал «Зенит-2». До июня 2022 года специалист руководил второй командой сине-бело-голубых. В октябре того же года россиянин возглавил «Черноморец».

Под руководством 46-летнего наставника команда из Новороссийска поднялась в первую лигу. В ноябре прошлого года руководство клуба вместе с Зыряновым приняло решение о расторжении контракта. «Черноморец» находился на 15-м месте.