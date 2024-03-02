Первая лига (ФНЛ): расписание и трансляции матчей 2 марта

Четыре матча в рамках 21-го тура Первой лиги пройдут в субботу, 2 марта. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала игр — московское.

2 марта, субботу

«Енисей» — «Торпедо» (11:30)

Трансляции: Матч Премьер

«Сокол» — «Динамо» (13:30)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Кубань» — «Шинник» (15:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

«Ленинградец» — «КАМАЗ» (15:00)

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

Матчи 21-го тура Первой лиги проходят в три дня — 2, 3 и 4 марта. Махачкалинское «Динамо» отправится в гости к «Соколу». «Акрон» на своем поле примет «Родину», а «Арсенал» встретится с «Черноморцем» в Москве.

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