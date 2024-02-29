Защитник «Енисея» Феррейра выразил готовность продолжить карьеру в Казахстане

Центральный защитник «Енисея» Херман Феррейра оценил свой возможный переход в один из клубов Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с красноярской командой рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Агент рассказал мне о возможности присоединиться к команде из Казахстана, но у меня особо новостей нет. Интересно ли мне поиграть в Казахстане? Если получу предложение от одной из ведущих команд, то, наверное, подумаю — и скажу: «Да», — приводит слова Феррейры Legalbet.

Феррейра защищает цвета «Енисея» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Акрон», аргентинский «Арсенал», «Расинг» из Монтевидео и чилийский «Унион Ла Калера».