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29 февраля, 13:35

Защитник «Енисея» Феррейра выразил готовность продолжить карьеру в Казахстане

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Центральный защитник «Енисея» Херман Феррейра оценил свой возможный переход в один из клубов Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Действующее соглашение 28-летнего аргентинца с красноярской командой рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Агент рассказал мне о возможности присоединиться к команде из Казахстана, но у меня особо новостей нет. Интересно ли мне поиграть в Казахстане? Если получу предложение от одной из ведущих команд, то, наверное, подумаю — и скажу: «Да», — приводит слова Феррейры Legalbet.

Феррейра защищает цвета «Енисея» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее в своей карьере футболист выступал за «Акрон», аргентинский «Арсенал», «Расинг» из Монтевидео и чилийский «Унион Ла Калера».

Источник: Legalbet
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
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34 тур
8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
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11.03 19:30
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Ислам Машуков

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