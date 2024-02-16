Кононов — о трансферах «Торпедо»: «Вряд ли состав сильно обновится»
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о том, насколько сильно в ближайшее время обновится состав команды.
— Вы в «Торпедо» второй месяц — в каком состоянии обнаружили игроков? Сергей Юран в «Пари НН» был шокирован физическим состоянием футболистов после работы Артема Горлова — вы с этим тоже столкнулись?
— Не сторонник обсуждать тренеров, которые были до меня. Во-первых, у каждого своя методика — и я не исключение. Во-вторых, определенные наработки мне видны. Сейчас для игроков начался новый этап с другим подходом: по технико-тактическим требованиям, физическим нагрузкам. Наверное, им непросто: работаем в основном в двухразовом режиме; достаточно много игр, требования предъявляем очень высокие — не только в матчах, но и на тренировках.
— При вас уже случились первые трансферы. Состав «Торпедо» сильно обновится в ближайшие полгода?
— Вряд ли сильно. Мы взяли достаточно перспективных молодых игроков, но в целом рассчитываем на тот состав, который был подобран до моего прихода. Конечно, определенные корректировки произойдут — идут сборы, в ходе которых мы смотрим, кто подходит под наши требования, а кто — нет. Вероятно, с кем-то расстанемся.
— Под ваш стиль игры — с контролем мяча, коротким и средним пасом, давлением — нужны исполнители соответствующего уровня. Текущий состав позволяет играть в такой футбол?
— Позволяет. Я в этом убедился сразу, увидев хороший уровень футболистов, а также желание развиваться.
— Вы сказали, что взяли молодых и перспективных игроков. Как это соотносится с целью выйти в РПЛ?
— Мы зависим от клубного бюджета. Идет строительство стадиона, которое требует больших финансов. Когда инфраструктура будет готова, можно говорить о серьезных вливаниях в команду.
Кононов возглавил «Торпедо» 17 января. Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года. «Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|2.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|2.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|2.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2