Кононов — о трансферах «Торпедо»: «Вряд ли состав сильно обновится»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о том, насколько сильно в ближайшее время обновится состав команды.

— Вы в «Торпедо» второй месяц — в каком состоянии обнаружили игроков? Сергей Юран в «Пари НН» был шокирован физическим состоянием футболистов после работы Артема Горлова — вы с этим тоже столкнулись?

— Не сторонник обсуждать тренеров, которые были до меня. Во-первых, у каждого своя методика — и я не исключение. Во-вторых, определенные наработки мне видны. Сейчас для игроков начался новый этап с другим подходом: по технико-тактическим требованиям, физическим нагрузкам. Наверное, им непросто: работаем в основном в двухразовом режиме; достаточно много игр, требования предъявляем очень высокие — не только в матчах, но и на тренировках.

— При вас уже случились первые трансферы. Состав «Торпедо» сильно обновится в ближайшие полгода?

— Вряд ли сильно. Мы взяли достаточно перспективных молодых игроков, но в целом рассчитываем на тот состав, который был подобран до моего прихода. Конечно, определенные корректировки произойдут — идут сборы, в ходе которых мы смотрим, кто подходит под наши требования, а кто — нет. Вероятно, с кем-то расстанемся.

— Под ваш стиль игры — с контролем мяча, коротким и средним пасом, давлением — нужны исполнители соответствующего уровня. Текущий состав позволяет играть в такой футбол?

— Позволяет. Я в этом убедился сразу, увидев хороший уровень футболистов, а также желание развиваться.

— Вы сказали, что взяли молодых и перспективных игроков. Как это соотносится с целью выйти в РПЛ?

— Мы зависим от клубного бюджета. Идет строительство стадиона, которое требует больших финансов. Когда инфраструктура будет готова, можно говорить о серьезных вливаниях в команду.

Кононов возглавил «Торпедо» 17 января. Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года. «Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.