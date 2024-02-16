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16 февраля, 13:45

Кононов — о трансферах «Торпедо»: «Вряд ли состав сильно обновится»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Олег Кононов
Олег Кононов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о том, насколько сильно в ближайшее время обновится состав команды.

— Вы в «Торпедо» второй месяц — в каком состоянии обнаружили игроков? Сергей Юран в «Пари НН» был шокирован физическим состоянием футболистов после работы Артема Горлова — вы с этим тоже столкнулись?

— Не сторонник обсуждать тренеров, которые были до меня. Во-первых, у каждого своя методика — и я не исключение. Во-вторых, определенные наработки мне видны. Сейчас для игроков начался новый этап с другим подходом: по технико-тактическим требованиям, физическим нагрузкам. Наверное, им непросто: работаем в основном в двухразовом режиме; достаточно много игр, требования предъявляем очень высокие — не только в матчах, но и на тренировках.

— При вас уже случились первые трансферы. Состав «Торпедо» сильно обновится в ближайшие полгода?

— Вряд ли сильно. Мы взяли достаточно перспективных молодых игроков, но в целом рассчитываем на тот состав, который был подобран до моего прихода. Конечно, определенные корректировки произойдут — идут сборы, в ходе которых мы смотрим, кто подходит под наши требования, а кто — нет. Вероятно, с кем-то расстанемся.

— Под ваш стиль игры — с контролем мяча, коротким и средним пасом, давлением — нужны исполнители соответствующего уровня. Текущий состав позволяет играть в такой футбол?

— Позволяет. Я в этом убедился сразу, увидев хороший уровень футболистов, а также желание развиваться.

— Вы сказали, что взяли молодых и перспективных игроков. Как это соотносится с целью выйти в РПЛ?

— Мы зависим от клубного бюджета. Идет строительство стадиона, которое требует больших финансов. Когда инфраструктура будет готова, можно говорить о серьезных вливаниях в команду.

Кононов возглавил «Торпедо» 17 января. Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года. «Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.

Олег Кононов. «Мой переход в «Спартак» — не ошибка. Хорошее время — я стал только сильнее». Интервью Олега Кононова

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Олег Кононов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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2.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
2.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Родина

 11
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Ислам Машуков

Алания

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Енисей

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Заур Тарба

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