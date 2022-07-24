Комментатор Генич назвал позором игру «Енисея» с «Рубином» в манеже

Казанский «Рубин» проиграл красноярскому «Енисею» в выездном матче второго тура первой лиги. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу красноярцев.

Однако известный комментатор Коснтаин Генич возмутился, что данный матч проходил в манеже.

«То, что происходит в Красноярске — просто позор! Как можно летом играть в манеже? Как можно летом не подготовить натуральное поле? Ужас! Играйте в Казани тогда, но только не в манеже! Профессиональный футбол, блин», — написал Генич в Twitter.

В следующем туре «Енисей» встретится с «Аланией» на выезде (31 июля, 18.00 мск), а «Рубин» примет на своем поле «Уфу» (1 августа, 18.00 мск).