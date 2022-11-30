Карп и Евсеев могут зимой покинуть «Уфу»

В зимнее межсезонье руководство «Уфы» намерено серьезно обновить состав команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, клуб расторгнет контракт с полузащитником Кэтэлином Карпом, который набрал вес и не смог вернуть оптимальную форму. Также команду покинут Заурбек и Константин Плиевы. В руководстве «Уфы» недовольны качеством футбола, которое показывали центральные защитники в первой части сезона. Арендованный у «Урала» полузащитник Алексей Евсеев, также может покинуть уфимскую команду зимой.

После 20 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.