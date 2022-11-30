Веретенников и Дутов покинули «Рубин»

Спасибо, Олег Александрович! Спасибо, Александр Анатольевич! ??



Тренеры Олег Веретенников и Александр Дутов покидают «Рубин» по собственному желанию.



Благодарим Олега Александровича и Александра Анатольевича за работу и желаем новых успехов на профессиональном поприще! ?? pic.twitter.com/8ttNZ8lmbD