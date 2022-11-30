Евсеев положительно оценил первую часть сезона для «Шинника»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев оценил первую часть сезона для ярославской команды.

«Положительно оценю первую часть сезона. Команда находится в первой десятке. Поэтому, не имея никаких задач, команда пытается играть в атакующий футбол. Что-то получается, а что-то нет, но в любом случае, надо работать», — приводит слова Евсеева Vprognoze.ru.

После 20 матчей «Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков.