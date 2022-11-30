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Сегодня, 17:59

Евсеев положительно оценил первую часть сезона для «Шинника»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев оценил первую часть сезона для ярославской команды.

«Положительно оценю первую часть сезона. Команда находится в первой десятке. Поэтому, не имея никаких задач, команда пытается играть в атакующий футбол. Что-то получается, а что-то нет, но в любом случае, надо работать», — приводит слова Евсеева Vprognoze.ru.

После 20 матчей «Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 28 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10472306-evseev-ocenil-pervuyu-chast-sezona-dlya-shinnika.html
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
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КАМАЗ – Волга
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Арсенал Т

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КАМАЗ

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