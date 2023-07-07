Измайлов: «Планируем проведение зимнего кубка первой лиги»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал о возможном проведении зимнего кубка первой лиги.

«Планируем проведение зимнего кубка первой лиги. Раньше такой турнир тоже проводили. Хотим ввести фонд честного судейства. Это стимулирование премиальными лучших судей по ходу сезона, по итогам сезона. Голосование будет как со стороны клубов, болельщиков, так и экспертов», — сказал Измайлов.

Первый тур сезона-2023/24 начнется 15 июля матчем «Торпедо» — «Динамо» Махачкала.