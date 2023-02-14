Иванов назвал главную проблему после завершения карьеры

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о возможной жизни после окончания карьеры.

«Это реально тяжело. Я даже общался с Пашей Погребняком до его возвращения в «Урал», он говорит: «Я отвожу сына в школу, прихожу домой, сажусь и дальше просто делать нечего». По-моему, можно спиться, когда много свободного времени. Постирал, погладил — дальше что? Можно бизнес открыть. Но я не хочу заниматься тем, что не приносит эмоций», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Иванов является воспитанником «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры футболист выступал за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфу» и «Ахмат», за который полузащитник сыграл 243 матча.

Всего на счету Иванов более 400 игр на профессиональном уровне. Также футболист провел пять матчей за сборную России, в составе которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.