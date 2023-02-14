После массовой драки российских и украинских футболистов в Турции наказали администраторов отеля

Администраторы турецкого отеля, в котором произошла массовая драка с участием футболистов из России и Украины, понесли наказание, сообщает ИА REGNUM.

«Турецкие СМИ получили просьбу Союза турецких отелей не раздувать эту историю, чтобы не подрывать репутацию. Утверждается, что администраторы отеля, допустившие совместное проживание россиян с украинцами, наказаны», — приводит ИА REGNUM слова источника, знакомого с ситуацией.

Характер наказания для администраторов отеля не уточняется.

14 февраля стало известно, что в отеле Royal Seginus в Анталье произошел конфликт между футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай». Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Сотрудники отеля смогли остановить конфликт, но спустя некоторое время украинские футболисты избили в лифте игрока «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, началась массовая драка с участием других представителей российской команды. В отель приехали полиция и скорая помощь.

Позднее пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил «СЭ» информацию о стычке между футболистами и добавил, что несколько человек получили несерьезные повреждения в результате драки.

«Шинник» и «Минай» находятся в Анталии на зимних сборах. Ожидается, что команды будут расселены по разным отелям.