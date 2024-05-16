Гаджиев: «В «Динамо» нас нет вертикали, я такое не люблю»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о том, по каким вопросам он советуется с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«По всем. У нас нет вертикали, я такое не люблю. Ни с тренером, ни с другими сотрудниками. И с Газизовым тоже ее нет. Мы легко делимся полномочиями. У каждого свой сектор ответственности: я больше отвечаю за спортивную составляющую в силу своей предыдущей профессии и образования», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

До прихода в «Динамо» Газизов работал генеральным директором «Уфы» и московского «Спартака».