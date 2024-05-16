Одна из потерпевших просит у футболистов «Енисея» новый автомобиль

Полиция приостановила возбуждение уголовного дела по поводу драки игроков «Енисея» с жителями Красноярска.

«Дело пока приостановили, чтобы стороны смогли договориться. Одна из потерпевших просит у футболистов новую BMW», — сообщил Legalbet со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В среду, 15 мая, появилась информация, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин устроили драку с жителями Красноярска на базе отдыха «Зеленка».