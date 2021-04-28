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«СКА-Хабаровск» в гостях победил «Иртыш»

17:59
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«Иртыш» принимал «СКА-Хабаровск» в матче 39-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ. Гости взяли верх со счетом 2:1.

Хабаровчане занимают 10-е место в таблице ФНЛ с 57 очками, «Иртыш» потерпел 4-е поражение подряд и идет 19-м.

Олимп — ФНЛ

39-й тур

«Иртыш» (Омск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:2 (1:1)

Голы: Мануйлов, 31 (0:1). Визнович, 41 — с пенальти (1:1). Базелюк, 90+1 (1:2).

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Магадиев, Шакуро, Киселев (Киреев, 57), Морозов, Кротов, Подоксенов, Шлеермахер (Визнович, 35), Сычевой (Бурюкин, 87), Жустьев, Третьяков (Стефанович, 74).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Суслов, Эммерсон, Мануйлов, Колесниченко, Квеквескири, Мартусевич, Малеев (Большаков, 89), Георгиевский (Батютин, 61), Булия (Базелюк, 72), Барков.

Предупреждения: Шакуро, 11. Мануйлов, 19. Квеквескири, 25. Малеев, 45. Подоксенов, 49. Кротов, 68. Жустьев, 84. Барков, 90+5.

Удаление: Квеквескири, 78.

Судья: Сафьян (Москва).

28 апреля. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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