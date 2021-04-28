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«Алания» победила «Краснодар-2»

19:01
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Во Владикавказе состоялся матч 39-го тура ФНЛ, в котором «Алания» на своем поле обыграла «Краснодар-2» со счетом 3:1.

«Алания» набрала в 39 турах 73 очка и с этим показателем занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2», в активе которого 42 очка после 39 матчей, находится на 16-й позиции.

Олимп — ФНЛ

39-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:1 (1:0)

Голы: Магомедов, 27 (1:0). Гиоргобиани, 67 (2:0). Кутовой, 90 (2:1). Хадарцев, 90+1 (3:1).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Багаев, Кочиев, Кокоев, Хабалов (Бутаев, 68), Магомедов (Гогниев, 80), Хосонов (Хадарцев, 61), Гиоргобиани, Гурциев (Д.Кобесов, 60), Машуков (Хубулов, 69).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Бородин, Корнюшин, Исаенко, Пелих, Черников (Апеков, 16), Сперцян, Григорян, Кутовой, Халназаров (Текучев, 42), Воротников (Бочко, 78).

Предупреждения: Багаев, 40. Воротников, 41.

Судья: Соколов (Воронеж).

28 апреля. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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