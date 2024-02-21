Лебеденко — о продолжении карьеры в 41 год: «Готовлюсь к любому развитию событий»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал, чем он планирует заняться после завершения карьеры.

— Ты как-то сказал, что турне из второй лиги в РПЛ готов повторить только в качестве тренера. То есть уже знаешь, чем займешься после завершения карьеры?

— Желание и амбиции тренировать есть. Осталось выучиться, чтобы понять, мое это или не мое. В любом случае после завершения игровой карьеры хотелось бы остаться в футболе.

— После тренировок на сборах ты часто остаешься и работаешь со старшим сыном. Хотел бы, чтобы он начал профессиональную карьеру?

— Главное, чтобы у него самого было такое желание. В данный момент оно у него есть. Будет круто, если получится. У футболистов тяжелая, но очень интересная жизнь. И я желаю, чтобы он тоже все это прочувствовал.

— Твой контракт истекает в конце сезона. Уже были разговоры о продлении?

— В последние два года этот вопрос решали в мой день рождения. Так что ждем 27 мая! Готовлюсь к любому развитию событий. Пока меня этот вопрос не беспокоит — до лета еще есть время. А дальше все просто: либо продолжу карьеру, либо завершу.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Лебеденко сыграл 19 матчей за «Торпедо», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.