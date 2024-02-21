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21 февраля, 13:10

Лебеденко — о продолжении карьеры в 41 год: «Готовлюсь к любому развитию событий»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко.
Игорь Лебеденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал, чем он планирует заняться после завершения карьеры.

— Ты как-то сказал, что турне из второй лиги в РПЛ готов повторить только в качестве тренера. То есть уже знаешь, чем займешься после завершения карьеры?

— Желание и амбиции тренировать есть. Осталось выучиться, чтобы понять, мое это или не мое. В любом случае после завершения игровой карьеры хотелось бы остаться в футболе.

— После тренировок на сборах ты часто остаешься и работаешь со старшим сыном. Хотел бы, чтобы он начал профессиональную карьеру?

— Главное, чтобы у него самого было такое желание. В данный момент оно у него есть. Будет круто, если получится. У футболистов тяжелая, но очень интересная жизнь. И я желаю, чтобы он тоже все это прочувствовал.

— Твой контракт истекает в конце сезона. Уже были разговоры о продлении?

— В последние два года этот вопрос решали в мой день рождения. Так что ждем 27 мая! Готовлюсь к любому развитию событий. Пока меня этот вопрос не беспокоит — до лета еще есть время. А дальше все просто: либо продолжу карьеру, либо завершу.

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В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги Лебеденко сыграл 19 матчей за «Торпедо», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
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Лебеденко выступил за возвращение на систему «весна-осень»: «Мы северная страна»

Источник: «Химки» арендуют у «Торпедо» защитника Журавлева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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30 тур
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34 тур
2.03 11:30
Енисей – Торпедо
 - : -
2.03 13:30
Сокол – Динамо Мх
 - : -
2.03 15:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 15:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 16:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 16:30
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
4.03 17:00
Химки – Тюмень
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

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 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
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 5
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Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

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Денис Самойлов

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Тюмень

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