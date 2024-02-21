Лебеденко выступил за возвращение на систему «весна-осень»: «Мы северная страна»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» выступил за возвращение на систему «весна-осень».

— Ты поиграл и при системе «весна-осень», и при «осень-весна». Как лучше?

— Я за то, как было раньше. Если бы еще летнюю паузу сократить до одной-двух недель... Ну, мы северная страна — что с этим поделаешь? Нельзя в декабре проводить матчи. С марта по ноябрь — отличный период, чтобы играть в футбол. Для чего нам делать перерыв летом?

Кстати, один из аргументов перехода на «осень-весна» — это еврокубки. Которых сейчас нет. Да и лучших результатов в Европе мы добивались при старой системе. Поэтому я за «весна-осень».

Ранее была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата России, а также состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.