Источник: «Химки» арендуют у «Торпедо» защитника Журавлева

Защитник «Торпедо» Юрий Журавлев проведет весеннюю часть сезона на правах аренды в «Химках», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что к 27-летнему футболисту проявляли интерес и другие команды, однако вопрос перехода Журавлева в «Волгарь» не был решен до конца, а от варианта с «Аланией» игрок отказался сам.

Журавлев присоединился к «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за московскую команду, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

«Химки» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Красно-черные набрали 36 очков за 20 туров.