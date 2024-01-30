Гаджиев — о зарплате Бердыева: «За последние 20-30 лет он нигде не получал так мало, как в Махачкале»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о зарплате главного тренера дагестанского клуба Курбана Бердыева.

«За последние 20-30 лет Курбан Бекиевич не получал такой маленькой зарплаты, причем кратно. Не на 20 копеек, а кратно меньше. Он, наверное, забыл то время, когда ему платили такие деньги, ха-ха. Он не жалуется и вообще никакой речи о зарплате не ведет. Ездит по городам Дагестана, продвигает футбол в республике и счастлив. Другое дело, что это, конечно же, не его уровень. Он уровнем выше нашей команды, но просто пашет, любит этот процесс и очень сильно нам помогает», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу.