Вилков подписал петицию болельщиков «Рубина» с требованием уволить Слуцкого

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал об отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

«Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков «Рубина» к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку. Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям. Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке России, и в первой лиге они не в топе.

С таким мощным составом «Рубин» должен катком проходить по всей Первой лиге. А по факту — висят почти в середине таблицы. Сейчас самое время для перемен. Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее к финишной прямой, чтобы «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду премьер-лиги», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Весной 2022 года Слуцкий после отстранения Вилкова заявил, что «аплодирует стоя с криками «браво» и «бис». Сам Вилков заявлял, что «еще не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен».