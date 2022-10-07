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7 октября, 14:59

Вилков подписал петицию болельщиков «Рубина» с требованием уволить Слуцкого

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Вилков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал об отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

«Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков «Рубина» к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку. Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям. Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке России, и в первой лиге они не в топе.

С таким мощным составом «Рубин» должен катком проходить по всей Первой лиге. А по факту — висят почти в середине таблицы. Сейчас самое время для перемен. Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее к финишной прямой, чтобы «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду премьер-лиги», — приводит слова Слуцкого Sport24.

Весной 2022 года Слуцкий после отстранения Вилкова заявил, что «аплодирует стоя с криками «браво» и «бис». Сам Вилков заявлял, что «еще не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-07-eks-sudya-vilkov-podpisal-petitsiyu-bolelshchikov-rubina-ob-uvolnenii-slutskogo-i-pereslal-yeye-druzyam
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
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2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
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 - : -
23.10 00:00
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П
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