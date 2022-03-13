«Ко мне по-человечески здесь не относились...» Игнашевич — о матче против «Торпедо»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич на пресс-конференции после гостевого матча 27-го тура первенства ФНЛ против своей бывшей команды — «Торпедо» (2:2) — посетовал на качество поля и дал понять, что у него остался осадок от ухода из московского клуба.

— На таком поле невозможно было играть в футбол! Поэтому матч разбился на эпизоды. Длинные передачи, подбор. Кто преуспел в этом компоненте, тот имел какое-то визуальное территориальное преимущество. Что-то у нас получалось, что-то — нет. К сожалению, мы совершили много ошибок. Нам не хватило свежести после тяжелых переездов и бессонных ночей. Это чувствовалось. В концовке первого тайма мы чуть-чуть просели. Но по том разбегались, и в целом во втором тайме по скоростям были уже на своем уровне.

— Испытали какие-то человеческие ощущения от возвращения сюда? Вы все-таки здесь работали. Может быть, теплоту?

— Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому... Ничего нет такого человеческого.

Игнашевич тренировал «Торпедо» с лета 2019 года по март 2021-го. В заявлении после отставки специалист лишь поблагодарил персонал, игроков и болельщиков и ничего не сообщил о неблагоприятной атмосфере клуба.