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Сегодня, 09:20

«Ко мне по-человечески здесь не относились...» Игнашевич — о матче против «Торпедо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Игнашевич.
Фото ФК «Балтика»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич на пресс-конференции после гостевого матча 27-го тура первенства ФНЛ против своей бывшей команды — «Торпедо» (2:2) — посетовал на качество поля и дал понять, что у него остался осадок от ухода из московского клуба.

— На таком поле невозможно было играть в футбол! Поэтому матч разбился на эпизоды. Длинные передачи, подбор. Кто преуспел в этом компоненте, тот имел какое-то визуальное территориальное преимущество. Что-то у нас получалось, что-то — нет. К сожалению, мы совершили много ошибок. Нам не хватило свежести после тяжелых переездов и бессонных ночей. Это чувствовалось. В концовке первого тайма мы чуть-чуть просели. Но по том разбегались, и в целом во втором тайме по скоростям были уже на своем уровне.

— Испытали какие-то человеческие ощущения от возвращения сюда? Вы все-таки здесь работали. Может быть, теплоту?

— Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому... Ничего нет такого человеческого.

Игнашевич тренировал «Торпедо» с лета 2019 года по март 2021-го. В заявлении после отставки специалист лишь поблагодарил персонал, игроков и болельщиков и ничего не сообщил о неблагоприятной атмосфере клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
ФК Торпедо (Москва)
2
0
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