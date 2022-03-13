Федор Щербаченко: «Торпедо» и «Балтика» могли бы находиться во второй половине таблицы РПЛ»

Бывший главный тренер «Ротора», «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что центральный матч тура в ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» показал: РПЛ нужно расширять.

— Встреча «Торпедо» — «Балтику» по своему содержанию, качеству футбола, сюжету соответствовала уровню премьер-лиги. Обе команды могли бы находиться во второй половине таблицы РПЛ. Поэтому я всецело поддерживаю идею расширения элитного дивизиона до 18 участников. Сегодня за ФНЛ точно не было стыдно. Не зря на игре присутствовали и Юрий Палыч Семин, и Борис Петрович Игнатьев. У турнира с такими матчами однозначно есть будущее! Понравилась работа тренеров — Бородюка и Игнашевича, их тактические ходы, замены.

Наверное, результат закономерен. Хотя «Балтика» была немного поближе к победе после удаления Померко. Калининградцы в целом, как мне показалось, были конкретнее, содержательнее в атаке. Но это вполне объяснимо тем, что команда проводила уже третий матч этой весной, включая Кубок, а автозаводцы только первый. То есть все-таки разный игровой тонус.

Нужно отметить отличную селекционную работу «Балтики». И Максименко, и Барсов однозначно пришлись ко двору. Классная пара нападающих, которая создала немало проблем торпедовцам. Разноплановые форварды, оба здорово навязывают борьбу, хороши в подыгрыше, умеют завершать атаки. Максименко забил красивый мяч.

При этом гол Лебеденко по эстетике я поставлю повыше. В принципе я понимал, по какой траекторией полетит мяч. Сразу стало ясно: его уже трактором из ворот не вытащишь. Игорь в очередной раз доказал свое мастерство. Для этого его и выпустили на замену.

Но стоит отметить и двух белорусов, которые однозначно усилили игру хозяев — Седько и Лаптева. Обоих я хорошо знаю по чемпионату Белоруссии. Считаю, этот рынок надо внимательно изучать. Седько отдал просто гроссмейстерскую передачу на Лаптева, вывел его один на один с голкипером. А Лаптев достойно заменил Калмыкова на острие, продолжил продавливать оборону гостей, которая, однако, выстояла.

Претензии Бородюка к судье? С одной стороны показалось, что Адаева сбили в штрафной. Но момент очень сложный для арбитра. Так сразу решение и не примешь. Как говорится, без ВАР не обойтись. Так что у меня нет четкого ответа, что же там произошло. В целом, на мой взгляд, рефери не мешал командам играть, бороться.