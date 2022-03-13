Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:08

Федор Щербаченко: «Торпедо» и «Балтика» могли бы находиться во второй половине таблицы РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ротора», «Мордовии» Федор Щербаченко считает, что центральный матч тура в ФНЛ «Торпедо» — «Балтика» показал: РПЛ нужно расширять.

— Встреча «Торпедо» — «Балтику» по своему содержанию, качеству футбола, сюжету соответствовала уровню премьер-лиги. Обе команды могли бы находиться во второй половине таблицы РПЛ. Поэтому я всецело поддерживаю идею расширения элитного дивизиона до 18 участников. Сегодня за ФНЛ точно не было стыдно. Не зря на игре присутствовали и Юрий Палыч Семин, и Борис Петрович Игнатьев. У турнира с такими матчами однозначно есть будущее! Понравилась работа тренеров — Бородюка и Игнашевича, их тактические ходы, замены.

Наверное, результат закономерен. Хотя «Балтика» была немного поближе к победе после удаления Померко. Калининградцы в целом, как мне показалось, были конкретнее, содержательнее в атаке. Но это вполне объяснимо тем, что команда проводила уже третий матч этой весной, включая Кубок, а автозаводцы только первый. То есть все-таки разный игровой тонус.

Нужно отметить отличную селекционную работу «Балтики». И Максименко, и Барсов однозначно пришлись ко двору. Классная пара нападающих, которая создала немало проблем торпедовцам. Разноплановые форварды, оба здорово навязывают борьбу, хороши в подыгрыше, умеют завершать атаки. Максименко забил красивый мяч.

При этом гол Лебеденко по эстетике я поставлю повыше. В принципе я понимал, по какой траекторией полетит мяч. Сразу стало ясно: его уже трактором из ворот не вытащишь. Игорь в очередной раз доказал свое мастерство. Для этого его и выпустили на замену.

Но стоит отметить и двух белорусов, которые однозначно усилили игру хозяев — Седько и Лаптева. Обоих я хорошо знаю по чемпионату Белоруссии. Считаю, этот рынок надо внимательно изучать. Седько отдал просто гроссмейстерскую передачу на Лаптева, вывел его один на один с голкипером. А Лаптев достойно заменил Калмыкова на острие, продолжил продавливать оборону гостей, которая, однако, выстояла.

Претензии Бородюка к судье? С одной стороны показалось, что Адаева сбили в штрафной. Но момент очень сложный для арбитра. Так сразу решение и не примешь. Как говорится, без ВАР не обойтись. Так что у меня нет четкого ответа, что же там произошло. В целом, на мой взгляд, рефери не мешал командам играть, бороться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
ФК Ротор
Федор Щербаченко
1
0
Читайте также
«Челси» рискует не доиграть сезон из-за санкций против Абрамовича. Что будет с клубом дальше?
Президент МОК Томас Бах тремя словами про Россию уничтожил все олимпийские принципы
Материалы сюжета: РПЛ-2022: никто не вылетит и лигу расширят?
«По-человечески здесь ко мне не относились...» Игнашевич отобрал очки у «Торпедо» и падение «Ротора»
Карпин: «Спортивный принцип нарушен. РПЛ необходимо расширять»
Стукалов о моратории на вылет из РПЛ: «У меня есть задача — команда «Уфа»
Кержаков прокомментировал идею введения моратория на вылет команд из РПЛ по итогам сезона
Казанский о расширении РПЛ: «Я против! Уровень моментально упадет»
Вадим Евсеев высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федор Щербаченко: «Останется ли «Ротор» в ФНЛ? Непростая ситуация, много травмированных»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости