«Химки» — «Алания»: прямая трансляция матча Мелбет-Первой лиги
«Химки» сыграют с «Аланией» в матче 13-го тура Мелбет-Первой Лиги в понедельник, 9 октября. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Химки» — «Алания» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Встречу в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер». Начало телеэфира — 18.55 мск. Также за играми ФНЛ бесплатно можно следить в официальной группе Мелбет-Первой Лиги во «ВКонтакте».
Расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно узнать по ссылке.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|13
|7
|3
|3
|14-6
|24
|
2
|Алания
|12
|7
|3
|2
|14-9
|24
|
3
|Акрон
|13
|6
|3
|4
|16-9
|21
|
4
|Химки
|12
|6
|2
|4
|15-12
|20
|
5
|Шинник
|13
|6
|2
|5
|17-16
|20
|
6
|Тюмень
|12
|5
|4
|3
|18-13
|19
|
7
|СКА-Хаб.
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
8
|Сокол
|13
|5
|3
|5
|12-19
|18
|
9
|Арсенал
|13
|4
|6
|3
|13-12
|18
|
10
|Торпедо
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
11
|Родина
|13
|4
|5
|4
|19-16
|17
|
12
|Черноморец
|13
|3
|8
|2
|14-13
|17
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|4
|5
|9-11
|16
|
14
|Енисей
|13
|4
|3
|6
|17-17
|15
|
15
|Нефтехимик
|13
|4
|3
|6
|10-14
|15
|
16
|Ленинградец
|13
|3
|5
|5
|10-15
|14
|
17
|Кубань
|13
|2
|3
|8
|7-15
|9
|
18
|Волгарь
|13
|1
|6
|6
|11-19
|9
|7.10
|16:00
|
Шинник – Енисей
|1 : 1
|8.10
|16:00
|
Динамо Мх – Акрон
|0 : 1
|8.10
|17:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|2 : 0
|8.10
|17:00
|
Волгарь – КАМАЗ
|2 : 1
|8.10
|17:00
|
Арсенал – Сокол
|3 : 0
|8.10
|17:30
|
Кубань – Родина
|1 : 0
|8.10
|18:00
|
Ленинградец – Черноморец
|0 : 1
|9.10
|16:30
|
Тюмень – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Химки – Алания
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|7
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|5
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|9
|1
|0