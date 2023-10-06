Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:20

ФНЛ: расписание трансляций матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября

Матч «Шинник» — «Енисей» откроет 13-й тур Мелбет-Первой лиги 7 октября в 16.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер Евгений Калешин.
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

С 7 по 9 октября пройдут матчи 13-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции игр. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 7, 8 и 9 октября

7 октября. 16.00. «Шинник» — «Енисей»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 16.00. «Динамо» Мх — «Акрон»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

8 октября. 17.00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Волгарь» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.00. «Арсенал» — «Сокол»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 17.30. «Кубань» — «Родина»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

8 октября. 18.00. «Ленинградец» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

9 октября. 16.30. «Тюмень» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

9 октября. 19.00. «Химки» — «Алания»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в группе «ВКонтакте» Мелбет-Первой лиги

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Футбол
Первая лига
0
Читайте также
Боец UFC Бобби Грин снова обвинил Махачева в употреблении допинга
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджи Гаджиев считает, что махачкалинское «Динамо» показывает хорошие результаты в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 12 7 3 2 14-5 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
4
 Шинник 12 6 1 5 16-15 19
5
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
6
 Акрон 12 5 3 4 15-9 18
7
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
8
 Сокол 12 5 3 4 12-16 18
9
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
10
 Родина 12 4 5 3 19-15 17
11
 КАМАЗ 12 4 4 4 8-9 16
12
 Арсенал 12 3 6 3 10-12 15
13
 Енисей 12 4 2 6 16-16 14
14
 Ленинградец 12 3 5 4 10-14 14
15
 Черноморец 12 2 8 2 13-13 14
16
 Нефтехимик 12 3 3 6 8-14 12
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 12 0 6 6 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.10 16:00
Шинник – Енисей
 - : -
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 - : -
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 - : -
8.10 17:30
Кубань – Родина
 - : -
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 - : -
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Игорь Андреев

Игорь Андреев

Шинник

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 9 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости