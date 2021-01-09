Гранат проходит просмотр в «Торпедо»

«Торпедо» отправилось на первый зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдет на юге России с 9 по 21 января, информирует сайт клуба.

Как отмечается, среди футболистов на просмотре в расположении команды находятся Владимир Гранат и Никита Печенкин.

Напомним, что летом Гранат покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Он провел 46 матчей за казанскую команду.

Ранее 33-летний Гранат выступал также за «Динамо», «Ростов», «Спартак» и другие клубы.