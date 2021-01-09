Гранат проходит просмотр в «Торпедо»
11:48
«Торпедо» отправилось на первый зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдет на юге России с 9 по 21 января, информирует сайт клуба.
Как отмечается, среди футболистов на просмотре в расположении команды находятся Владимир Гранат и Никита Печенкин.
Напомним, что летом Гранат покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Он провел 46 матчей за казанскую команду.
Ранее 33-летний Гранат выступал также за «Динамо», «Ростов», «Спартак» и другие клубы.
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