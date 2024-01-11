Стал известен состав команд, которые выступят на Кубке ФНЛ

По информации Metaratings.ru, с 10 по 22 февраля в турецком Белеке состоится розыгрыш Кубка ФНЛ. В нем сыграют шесть команд, разбитые на две группы.

Предварительный состав участников выглядит так:

Первая группа: «Родина», «Кызыл Жар» (Казахстан), «Амкал».

Вторая группа: «Енисей», «БроукБойз», «Спартак-2».

Ранее в Кубке планировалось участие клуба РПЛ, а также махачкалинского «Динамо», но лидер первой лиги отказался. Кроме того, рассматривался вариант с приглашением «Ротора».