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Сегодня, 06:08

Главный тренер «Торпедо» похвалил игроков команды после выхода в РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал выход команды в РПЛ. Он также отказался отвечать на вопрос о том, при каких условиях продолжит работу с клубом в высшем дивизионе чемпионата России.

«Следил за матчами «Факела» и «Оренбурга», поэтому в момент, когда мы проигрывали «Кубани», эмоции были не очень. Но ребята молодцы, что спасли матч. Горжусь ими, они заслужили выход в РПЛ. У этой команды есть характер, я очень ей признателен.

Горжусь всеми футболистами, с которыми работал. И в прошлом, и в настоящем. Они главные действующие лица. Будем стараться удержаться в РПЛ. Не уйду ли я из «Торпедо» сейчас? 25 мая буду встречаться с руководством клуба. При каких условиях я продолжу работу с командой в премьер-лиге? А вот этого я вам не скажу», — цитирует тренера «Известия».

21 мая «Торпедо» и «Факел» вышли в Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ.

В последнем, 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).

Источник: https://iz.ru/1338002/aleksei-fomin/sochnaia-kontcovka-iuzhane-vziali-serebro-rubin-pokidaet-rpl

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20%

1.43

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13%

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Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

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Обе забьют - да

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1.70
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Х

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Александр Бородюк
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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