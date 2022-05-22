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Сегодня, 11:20

Спортдиректор «Торпедо»: «Футбольный бог существует! Премьер-лига, ты соскучилась по нам?»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход московского клуба в высший дивизион.

«Долгожданный результат. Это тот результат, в который мы верили, несмотря на долгий путь. Руководство и спортсмены говорили только о первом месте. Футбольный бог все-таки существует, «Торпедо» занял заслуженное первое место и попал туда, где в принципе всегда должен был находиться. 8 лет, если я не ошибаюсь, нас не было в РПЛ. Премьер-лига, ты соскучилась по нам?

Сейчас предстоит колоссальный вид работы для каждого из нас. Те задачи, которые мы ставили перед сезоном, были выполнены и сейчас предстоит то же самое. Хотел бы через страницы родной для меня газеты передать громадную благодарность всем тем, кто был рядом: своей семье, близким и друзьям со всех городов и стран мира. Всех благодарю и поздравляю, это наша общая победа. Дальше — больше!" - сказал Ляпин «СЭ».

«Торпедо» и «Факел» вышли в российскую премьер-лигу по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ. В 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
2
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