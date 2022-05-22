Спортдиректор «Торпедо»: «Футбольный бог существует! Премьер-лига, ты соскучилась по нам?»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход московского клуба в высший дивизион.

«Долгожданный результат. Это тот результат, в который мы верили, несмотря на долгий путь. Руководство и спортсмены говорили только о первом месте. Футбольный бог все-таки существует, «Торпедо» занял заслуженное первое место и попал туда, где в принципе всегда должен был находиться. 8 лет, если я не ошибаюсь, нас не было в РПЛ. Премьер-лига, ты соскучилась по нам?

Сейчас предстоит колоссальный вид работы для каждого из нас. Те задачи, которые мы ставили перед сезоном, были выполнены и сейчас предстоит то же самое. Хотел бы через страницы родной для меня газеты передать громадную благодарность всем тем, кто был рядом: своей семье, близким и друзьям со всех городов и стран мира. Всех благодарю и поздравляю, это наша общая победа. Дальше — больше!" - сказал Ляпин «СЭ».

«Торпедо» и «Факел» вышли в российскую премьер-лигу по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ. В 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).