Фельдман станет новым генеральным директором «Кубани»
Сергей Фельдман займет пост генерального директора «Кубани», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, специалист уже прилетел в Краснодар. О его назначении «Кубань» может объявить 13 февраля.
Ранее Фельдман руководил хабаровским СКА. Последним его местом работы было брянское «Динамо». В клуб из Брянска он пришел в феврале 2021 года на должность исполнительного директора, когда команда выступала в первой лиге.
«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков за 20 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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