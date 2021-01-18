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Генеральный секретарь РФС Алаев подтвердил готовность баллотироваться в президенты ФНЛ

18:26
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что будет баллотироваться в президенты ФНЛ. Он намерен привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов.

«У РФС есть представление о том, как должен развиваться профессиональный футбол в стране. Предстоящие внеочередные выборы президента ФНЛ — оптимальный момент для того, чтобы предложить клубам свое видение этого процесса. ФНЛ — базовая лига для нашего футбола, с самой большой географией. Мы хотим привнести в профессиональный футбол новые стандарты качества работы клубов, взаимодействия с регионами, игроками, партнерами и самыми разными аудиториями», — сказал Алаев РИА Новости.

Выборы главы ФНЛ состоятся 25 февраля. Крайний срок регистрации кандидатов — 25 января. В субботу директор академии «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что клуб выдвинет Алаева на пост главы ФНЛ.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210118/alaev-1593553440.html

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