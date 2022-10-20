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Сегодня, 20:09

Газизов — о будущем «Уфы»: «Я оптимист»

Газизов ответил на вопрос о будущем «Уфы»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем клуба.

«Покинул ли я свой пост в «Уфе»? Не верьте слухам, это фейк. Есть ли уверенность, что клуб доживет до конца сезона? Я оптимист», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Во вторник, 18 октября, появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

Ранее Газизов рассказал о сокращении заработных плат в клубе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-dozhivet-li-ufa-do-kontsa-sezona-ya-optimist/
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 18:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
24.10 15:00
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

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Волга Ул

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