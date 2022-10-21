Руководитель пресс-службы «Балтики» получил повестку в военкомат

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Балтика» Сергей Кандалов сообщил, что получил повестку в военкомат.

«Да, конечно, я пойду в военкомат на следующей неделе. Но сейчас я на больничном, и говорить тяжело — зуб удалили. Пришли ли повестки игрокам? Уточню в понедельник. У них сейчас сложный матч на носу. Не буду их беспокоить», — приводит слова Кандалова «Новый Калининград».

После 14 туров «Балтака» занимает вторую строчку в турнирной таблице первой лиги с 21 очком. Лидирует «Алания» — 31 очко.

23 октября калининградская команда встретится с ульяновской «Волгой». Начало — в 18.00 мск.