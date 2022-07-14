Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», что Сергей Томаров избавился от приставки «и.о.» и теперь полноценно тренирует клуб из Башкирии.

«Приставки «и.о.» у Томарова уже давно нет. Сегодня он рулевой команды, он берет команду и двигается дальше. А дальше псморим. Есть ли перед ним задача выйти в РПЛ? О задача мы скажем официально», — сказал Газизов «СЭ».

Томаров уже работал в стурктуре «Уфы» с 2010 по 2019 год. В мае 2016 года после отставки Евгения Перевертайло выводил команду на поле в качестве и.о. главного тренера.