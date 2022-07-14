Газизов — о Томарове: «Сегодня он рулевой команды, берет команду и двигается дальше»
Газизов заявил, что Томаров является полноценным главным тренером «Уфы»
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», что Сергей Томаров избавился от приставки «и.о.» и теперь полноценно тренирует клуб из Башкирии.
«Приставки «и.о.» у Томарова уже давно нет. Сегодня он рулевой команды, он берет команду и двигается дальше. А дальше псморим. Есть ли перед ним задача выйти в РПЛ? О задача мы скажем официально», — сказал Газизов «СЭ».
Томаров уже работал в стурктуре «Уфы» с 2010 по 2019 год. В мае 2016 года после отставки Евгения Перевертайло выводил команду на поле в качестве и.о. главного тренера.
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