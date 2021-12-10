Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в интервью «СЭ» рассказал о влиянии коронавирусных ограничений на посещаемость домашних матчей команды.

— Сильно ли сказались коронавирусные ограничения на посещаемости?

— Для нас это очень непростая и даже болезненная тема. Объясню почему. Мы совсем недавно анализировали посещаемость наших домашних матчей.

Даже если не брать в расчет кубковую встречу с «Ахматом», наши игры в ФНЛ в нынешнем чемпионате посетили более 21-й тысячи болельщиков. Это второе место по посещаемости во всей лиге.

Первую позицию занимает «Факел», но в Воронеже были менее строгие ограничения из-за коронавируса. Конечно, это не те цифры, к которым мы все привыкли. Раньше один матч мог собрать столько зрителей. Однако все мы прекрасно понимаем, с чем это связано. Во-первых, медицинские ограничения, во-вторых, текущие результаты команды. В этом сезоне мы старались сохранить максимально допустимое количество мест, но все равно были вынуждены провести матч без зрителей. Разумеется, здоровье сейчас стоит на первом плане, это понятно и закономерно, но футбольная атмосфера и 12-й игрок на трибунах — огромный фактор для команды.

Не исключено, что если бы мы могли на каждой домашней игре рассчитывать на полные трибуны, несколько другим был бы и результат команды в таблице. Тут все взаимосвязано. Ни для кого не является секретом, что Волгоград очень футбольный город. Здесь любят «Ротор», и даже матчи в ФНЛ могут собирать по 15-20 тысяч зрителей. Разумеется, мы очень благодарны всем болельщикам, которые даже в такой непростой ситуации поддерживают нас и переживают за команду.

После 25 туров «Ротор» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ (24 очка).