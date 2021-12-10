Интервью Андрея Рекечинского.

Волгоградский «Ротор» проиграл последние пять матчей осенней части чемпионата и откатился на 17-е место в таблице ФНЛ. Накануне клуб определился с кандидатурой нового главного тренера. Им стал 41-летний Артем Куликов. Именно под его руководством волгоградцы проведут зимние сборы и будут спасать положение в весенней части чемпионата. В интервью «СЭ» генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о финансовом положении клуба и объяснил причины последних неудач.

Результаты сейчас никого не устраивают

— Как бы вы оценили осеннюю часть чемпионата для «Ротора»?

— Понятно, что практически все определяет спортивный результат. На данный момент он нас не радует. И, естественно, никого не устраивает: ни болельщиков, ни самих футболистов, ни учредителей, ни руководство клуба. Но подчеркну, что это лишь предварительные, промежуточные итоги. Чемпионат еще не закончен: впереди 13 туров, где надо набирать очки, чтобы исправить ситуацию. Уверен, мы сумеем это сделать. Напомню также, что мы продолжаем борьбу в БЕТСИТИ Кубке России, в марте нас ждет игра с «Рубином». За время зимней паузы необходимо провести работу над ошибками, сделать определенные выводы, качественно подготовиться к весенней части и выправить положение после возобновления первенства.

— Что помешало показать более приемлемый результат на данный момент?

— Не хочется много говорить на эту тему. Есть как субъективные, так и объективные причины. Были травмы ведущих игроков, где-то не повезло. Скажу лишь, что внутри мы внимательно проанализировали сложившуюся ситуацию. Есть четкое понимание, что необходимо сделать, чтобы исправить наше турнирное положение. У нас подобран хороший состав, готовый решать большие задачи. В этом сомнений нет.

— На днях «Ротор» представил нового главного тренера — Артема Куликова. Почему выбор пал именно на него?

— Мы рассматривали многие возможные варианты. Артем Анатольевич подкупил тем, что все команды, которые он тренировал, не только стремились играть в зрелищный футбол, но и приносили необходимый результат. Кроме того, ему хорошо знакома ФНЛ. Уверен, что под его руководством наша команда в весенней части первенства продемонстрирует хорошие показатели и наберет нужные очки для того, чтобы подняться в турнирной таблице.

— Почему в клубе так часто меняются тренеры?

— Это обычный рабочий процесс. В спорте это нормальное явление. Если главный тренер не справляется, то с ним расстаются. Если бы специалист полностью устраивал во всех аспектах и добивался результата, он бы продолжал работать. При этом отмечу, что несмотря ни на что, мы благодарны всем тренерам, которые в последние годы работали с «Ротором». Со всеми расставались по-человечески, без претензий.

Иногда удивительно читать потом какие-то негативные высказывания в прессе, но на самом деле, со всеми хорошо общаемся. В любом случае каждый из специалистов, работавший с командой, дал ей что-то свое, что-то новое и полезное. И это не только мое мнение, об этом говорят и футболисты.

— Как вы оцениваете развитие клуба в целом за последние годы?

— У нас были как взлеты, так и спады. Наверное, немного не хватает стабильности. Но если смотреть на ситуацию в целом, то это, безусловно, поступательное движение вперед. За последние годы пройден большой путь, и совершенно очевидно, мы двигаемся в правильном направлении. По тому, что мы имеем на сегодняшний день, можно точно сказать, что клуб растет и развивается. У команды хорошие условия для тренировок. Пусть это не наши собственные площадки, но мы имеем возможность ими пользоваться.

Есть прекрасный стадион «Волгоград Арена», где команда проводит домашние матчи и где проходили матчи чемпионата мира. В 2018 году у нас появилась своя футбольная академия, в которой бесплатно занимаются дети от 7 до 19 лет. Открытие академии — большой и важный шаг. Есть вторая команда — «Ротор-2», которая в основном состоит из местных футболистов. Еще совсем недавно у нас не было официального магазина атрибутики, а сейчас один уже работает год, а второй мы недавно открыли в аэропорту города.

— Вы упомянули «Волгоград Арену» — 45-тысячный стадион, который принимал матчи ЧМ-2018. Сильно сказались коронавирусные ограничения на посещаемости?

— Для нас это очень непростая и даже болезненная тема. Объясню почему. Мы совсем недавно анализировали посещаемость наших домашних матчей. Даже если не брать в расчет кубковую встречу с «Ахматом», наши игры в ФНЛ в нынешнем чемпионате посетили более 21 тысячи болельщиков. Это второе место по посещаемости во всей лиге. Первую позицию занимает «Факел», но в Воронеже были менее строгие ограничения из-за коронавируса. Конечно, это не те цифры, к которым мы все привыкли. Раньше один матч мог собрать столько зрителей. Однако все мы прекрасно понимаем, с чем это связано. Во-первых, медицинские ограничения, во-вторых, текущие результаты команды.

В этом сезоне мы старались сохранить максимально допустимое количество мест, но все равно были вынуждены провести один матч без зрителей. Разумеется, здоровье сейчас стоит на первом плане, это понятно и закономерно, но футбольная атмосфера и 12-й игрок на трибунах — огромный фактор для команды. Не исключено, что если бы мы могли на каждой домашней игре рассчитывать на полные трибуны, несколько другим был бы и результат команды в таблице. Тут все взаимосвязано. Ни для кого не является секретом, что Волгоград очень футбольный город. Здесь любят «Ротор», и даже матчи ФНЛ могут собирать по 15-20 тысяч зрителей. Разумеется, мы очень благодарны всем болельщикам, которые даже в такой непростой ситуации поддерживают нас и переживают за команду.

Информация в прессе о нашем финансовом положении далека от истины

— Какое участие в жизни клуба принимает область?

— Здесь никаких вопросов быть не может. Администрация Волгоградской области выполняет все свои обязательства. Есть поддержка от губернатора Андрея Ивановича Бочарова. За все это мы очень благодарны. Еще раз говорим спасибо за наш новый офис, мы наконец обрели свой собственный дом. Также активно и продуктивно взаимодействуем с областным спорткомитетом. На данный момент есть проблема именно со спортивным результатом, но повторю, что мы непременно эту задачу решим и закончим нынешний чемпионат на достойном месте.

— Периодически в прессе появляется информация о том, что у «Ротора» второй бюджет в лиге после «Оренбурга». Соответствует ли это действительности?

— Нет, это, конечно, не так. Очень далеко от истины. Мы не жалуемся, все необходимое у нас есть, но и говорить о том, что у нас какие-то заоблачные условия для ФНЛ, тоже неправильно. Четко планируем бюджет, которого хватает на то, чтобы клуб и все наши команды нормально функционировали. Здесь нужно сделать определенные пояснения, чтобы избежать иногда возникающих неточностей и путаницы. Дело в том, что «Ротор» — это большой спортивный клуб. Кто-то, возможно, полагает, что это только команда, выступающая сейчас в ФНЛ. Однако это совсем не так.

Есть «Ротор-2», есть регбийный «Ротор». Все они финансируются за счет бюджета клуба. При этом мы выполняем все свои обещания и обязательства, у нас нет долгов, каких-либо задержек по выплатам. Надо также понимать, что, например, стадион не принадлежит клубу. По сути, мы его арендуем на каждый домашний матч, это тоже существенные расходы.

— Какие задачи у команды на вторую часть сезона?

— Как уже говорилось, мы провели серьезный анализ первой половины чемпионата. Настроены на то, чтобы хорошо подготовиться к весеннему отрезку. Для этого есть время, будут проведены сборы. Потом будет игра на Кубок против «Рубина», нужно постараться выйти в следующий раунд. Все возможно, хотя это и непросто. И главное, мы должны подняться выше в турнирной таблице, потому что сейчас «Ротор» занимает явно не свое место.