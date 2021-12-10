Гендиректор «Ротора» рассказал о бюджете клуба

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о бюджете клуба.

— Периодически в прессе появляется информация о том, что у «Ротора» второй бюджет в лиге после «Оренбурга». Соответствует ли это действительности?

— Нет, это, конечно, не так. Очень далеко от истины. Мы не жалуемся, все необходимое у нас есть, но и говорить о том, что у нас какие-то заоблачные условия для ФНЛ тоже неправильно. Четко планируем бюджет, которого хватает на то, чтобы клуб и все наши команды нормально функционировали. Здесь нужно сделать определенные пояснения, чтобы избежать иногда возникающих неточностей и путаницы. Дело в том, что «Ротор» — это большой спортивный клуб. Кто-то, возможно, полагает, что это только команда, выступающая сейчас в ФНЛ. Однако это совсем не так. Есть «Ротор-2», есть регбийный «Ротор». Все они финансируются за счет бюджета клуба. При этом мы выполняем все свои обещания и обязательства, у нас нет долгов, каких-либо задержек по выплатам. Надо также понимать, что, например, стадион не принадлежит клубу. По сути мы его арендуем на каждый домашний матч, это тоже существенные расходы.

После 25 туров «Ротор» располагается на 17-м месте в таблице ФНЛ (24 очка).