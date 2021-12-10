«Акрон» объявил имя нового главного тренера команды

Рамон Трибульеч назначен новым главным тренером «Акрона», сообщает пресс-служба клуба. Специалист присоединится к команде на сборах и начнет подготовку ко второй части сезона ФНЛ. Соглашение тренера рассчитано на 2,5 года.

«Спортивный директор Крис Докерти связался со мной, рассказал о проекте, который сразу меня заинтересовал. Основная цель — премьер-лига — и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение. Я уже посмотрел большое количество игр команды и имею представление о стиле и уровне ФНЛ, об игроках «Акрона» и игровой философии клуба», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Тренерский штаб специалиста будет объявлен в ближайшее время.

7 декабря «Акрон» расстался с тренерским штабом команды.